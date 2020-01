Izvedli več hišnih preiskav zaradi suma korupcije pri pisnih izpitih za vozniško dovoljenje

Ljubljanski policisti so pričeli z izvajanjem več hišnih preiskav v zvezi suma korupcijskih kaznivih dejanj, ki so se izvajala pri opravljanju pisnih izpitov za vozniško dovoljenje na območju Ljubljane.

Policisti Policijske postaje Ljubljana Center so namreč v sodelovanju s kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Ljubljana, 7. 1. 2020 pričeli z izvajanjem več hišnih in osebnih preiskav v zvezi suma korupcijskih kaznivih dejanj, ki so se izvajala pri opravljanju pisnih izpitov za vozniško dovoljenje na območju Ljubljane, so sporočili s PU Ljubljana.