Jadralcu sunek vetra zaprl padalo, padel je v Bohinjsko jezero

V torek nekaj pred 19.30 so policisti prejeli obvestilo o nesreči jadralnega padalca, ki je z večje višine nenadzirano padel v Bohinjsko jezero, je sporočil predstavnik Policijske uprave Kranj Boštjan Repinc.

Ugotovili so, da je 43-letnika zajel sunek vetra in mu zaprl padalo. Pri padcu je utrpel hujšo telesno poškodbo, zato so ga s helikopterjem prepeljali na nadaljnje zdravljenje v ljubljanski klinični center.

Policisti so tujo krivdo izključili in bodo o dogodku s pisnim poročilom obvestili pristojno državno tožilstvo. Z obravnavanim primerom je policija obvestila tudi preiskovalca letalskih nesreč in incidentov.