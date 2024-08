Jadralnemu padalcu tik po vzletu zavrtelo sedež, padel je in na kraju umrl

Policisti Policijske uprave Nova Gorica so v torek zgodaj popoldne prejeli obvestilo o nesreči tujega jadralnega padalca na pobočju Stola, v občini Kobarid. Z zbiranjem obvestil so ugotovili, da je 67-letni jadralni padalec, državljan Nemčije, malo po 12. uri v lastni izvedbi poletel z vzletišča, tik za tem pa mu je zavrtelo sedež.

Zaradi nezadostne vzletne hitrosti je nemški jadralni padalec strmoglavil na južnem pobočju Stola, približno 50 metrov pod vzletiščem, na nadmorski višini 1370 metrov. 67-letnik je zaradi poškodb na kraju nesreče umrl.

Na kraju tragičnega dogodka so posredovali tudi gorski reševalci GRS Tolmin in dežurna ekipa GRS z Brnika, ki so preminulega nemškega padalca s helikopterjem letalske policijske enote prepeljali na heliport v Tolminu, tam pa so ga prevzeli reševalci nujne medicinske pomoči ZD Tolmin in pogrebna služba.

'V dolino prepeljali tudi prijatelja pokojnega'

Kot so zapisali na planinskem društvu Tolmin, so bili tolminski gorski reševalci o nesreči obveščeni med drugo intervencijo, ko so na pomoč priskočili planincu, ki se je pri sestopu z Vrha Škrli proti Tolminskim Ravnam na neoznačeni poti zaplezal v strm in zelo zahteven teren, iz katerega se ni mogel rešiti. Reševalci so v tem primeru posredovali s terenskimi vozili, štirikolesnikom in dronom.