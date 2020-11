Jadralni padalec po padcu obvisel na strmem pobočju, padalo se je zapletlo v skale

V soboto je na Brani na območju Kamnika prišlo do padca jadralnega padalca. Po do sedaj zbranih podatkih policije je jadralec poletel iz Kamniškega sedla. Kmalu po vzletu pa je zaradi napačne smeri spusta padalo obrnilo in padalec je padel ter obvisel na strmem pobočju. Padalo pa se je zapletlo v skale, sporočajo s PU Ljubljana.

Padalec je bil pri tem huje telesno poškodovan. Posredovali so gorski reševalci GRS Kamnik in posadka s helikopterjem SV z zdravnikom HNMP na krovu. Poškodovanca so s tehničnim posegom rešili iz padala, ga oskrbeli in pripravili za transport. Prepeljan je bil v ljubljanski UKC.

Po prvih podatkih njegovo življenje ni ogroženo, še sporoča policija.