Jadralni padalec spregledal jeklenico tovorne žičnice in obvisel na njej

Padalec se je med letom zapletel v jeklenico in nato obvisel na njej. Na pomoč mu je malo po 13. uri prihitelo devet kranjskih gorskih reševalcev, ki jih je o nesreči obvestil Center za obveščanje. Predsednik Gorske reševalne službe (GRS) Kranj Andrej Kecman nam je pojasnil, da ima padalec sicer 30 let izkušenj z letenjem z jadralnim padalom, a je na žalost spregledal jeklenico tovorne žičnice: "Osem reševalcev nas je na intervencijo odšlo z vozili, eden s helikopterjem slovenske vojske. Po gozdnih cestah smo se z vozili peljali najvišje, kar je bilo mogoče in nadaljevali peš – do najbližjega stebra tovorne žičnice," je opisal Kecman, kako so se lotili reševanja.

Ponesrečenca so rešili tako, da so splezali na steber žičnice in se do njega spustili po jeklenici. Najprej so z vrvjo spustili na tla njega, nato pa z jeklenice rešili še njegovo glavno in rezervno padalo. "Na koncu smo ponesrečenca pospremili peš po strmem terenu do naših vozil in ga prepeljali v dolino,"je srečen razplet zgodbe strnil Kecman.