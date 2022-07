Jadralni padalec takoj po vzletu strmoglavil na območje pod vzletiščem

V torek okoli 15.30 so bili ljubljanski policisti obveščeni o nesreči v kraju Zavrh nad Borovnico. Pri vzletu z jadralnim padalom na omenjenem kraju se je huje poškodoval 47-letni moški. Vzletel je skupaj s še enim jadralnim padalcem, takoj za tem pa strmoglavil na prepadno območje pod vzletiščem.

Pri padcu se je huje telesno poškodoval, na kraj so prišli gorski reševalci, gasilci in helikopter, s katerim so poškodovanega moškega pripeljali v UKC Ljubljana. Njegovo življenje ni ogroženo.

Policisti so opravili tudi ogled kraja nesreče in še nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah dogodka. O ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo.