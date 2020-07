V strmoglavljenju huje poškodovan 55-letni jadralni padalec

V nedeljo popoldan je na območju Podrte gore v občini Ajdovščina, v bližini vzletišča Kovk, strmoglavil jadralni padalec. Policija je bila o dogodku obveščena ob 17.01. Padalec je pri tem utrpel hude telesne poškodbe, sporočajo s PU Nova Gorica.

Policisti so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 55-letni jadralni padalec z Gorenjske okoli 15. ure vzletel na vzletišču za jadralne letalce Lijak in nato prijadral čez območje Čavna do Kovka. Okoli 16.50 ure je letel v neposredni bližini vrha Podrte gore, približno en kilometer od vzletišča Kovk. Letel je tik nad vrhom na relaciji Podrte gore in Kovka, ko je v zraku prišlo do nenadne spremembe smeri vetra in posledično turbulence, ki je 55-letniku zaprlo jadralno padalo.

V spirali je začel padati z višine približno 50 metrov, pri tem se je poskušal rešiti s pomočjo rezervnega padala, vendar mu to ni uspelo. Padalec je v spiralnem vrtinčenju padel in hudo poškodovan obležal tik pod vrhom na strmem pobočju, je sporočila policija.

Takoj po nesreči so mimoidoči poklicali reševalce, na kraj dogodka so bili napoteni GRS Tolmin - skupina Ajdovščina, pozneje pa so poškodovanega 55-letnika prevzeli člani dežurne ekipe reševalcev HNMP z Brnika, ki so ga s policijskim helikopterjem prepeljali na zdravljenje v ljubljanski klinični center.

O nesreči je policija obvestila preiskovalnega sodnika Okrožnega sodišča in Državno tožilstvo v Novi Gorici ter preiskovalca letalskih nesreč in incidentov v ministrstvu za infrastrukturo.