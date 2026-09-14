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Črna kronika

Jamarji v breznu na Dolenjskem odkrili tri človeške lobanje

Črnomelj , 14. 09. 2026 14.10 pred 12 minutami 1 min branja 2

Avtor:
U. Z. K.
Brezno

Policisti PP Črnomelj so bili v soboto ob 10.46 obveščeni, da so jamarji na Bistrici pri Črnomlju med čistilno akcijo v breznu našli ostanke človeškega okostja. Po prvih podatkih gre za okostje, ki naj bi izviralo iz časa II. svetovne vojne ali iz časa po njenem zaključku.

Jamarji so med čistilno akcijo v breznu na Dolenjskem našli tri manjše človeške lobanje in stegnenico. Zraven so našli tudi tri vojaške čelade, so sporočili s PU Novo mesto. 

Policisti so najdene kosti zavarovali in jih bodo prepeljali na Inštitut za sodno medicino v Ljubljano, samo brezno pa so zaradi nadaljne preiskave zapečatili. O zadevi so bili obveščeni vsi pristojni organi. 

Na podlagi prvih podatkov gre za najdbo okostja, ki naj bi izviralo iz časa II. svetovne vojne ali časa po zaključku. Po podatkih jamarskega društva je bilo zadnje čiščenje brezna leta 1962, a ostankov okostja takrat niso našli, saj so sedaj čistili bolj globoko.

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24ur.com Našli človeško okostje
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KOMENTARJI2

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biggbrader
14. 09. 2026 14.37
Janković ne bo vesel teh jamarjev !
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0 0
ZMERNI DESNIČAR
14. 09. 2026 14.35
nič novega... Storilci so znani po njih se imenujejo ulice po Sloveniji pa levičarji se jim hodijo klanjat :)
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