Jamarji v breznu na Dolenjskem odkrili tri človeške lobanje

Jamarji so med čistilno akcijo v breznu na Dolenjskem našli tri manjše človeške lobanje in stegnenico. Zraven so našli tudi tri vojaške čelade, so sporočili s PU Novo mesto.

Policisti so najdene kosti zavarovali in jih bodo prepeljali na Inštitut za sodno medicino v Ljubljano, samo brezno pa so zaradi nadaljne preiskave zapečatili. O zadevi so bili obveščeni vsi pristojni organi.

Na podlagi prvih podatkov gre za najdbo okostja, ki naj bi izviralo iz časa II. svetovne vojne ali časa po zaključku. Po podatkih jamarskega društva je bilo zadnje čiščenje brezna leta 1962, a ostankov okostja takrat niso našli, saj so sedaj čistili bolj globoko.