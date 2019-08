Jamarju med dvigom iz jame padla skala na glavo, reševanje bo potekalo več ur

V jami Preporod ob cesti za Kozje stene nad krajem Predmeja v občini Ajdovščina se je okoli 1.20 med dvigom iz jame poškodoval eden od jamarjev. "Med nočnim obiskom jame je jamarju nenadoma padla skala na glavo, pri tem pa je bila uničena tudi zaščitna čelada," je pojasnil vodja Jamarske reševalne službe Walter Zakrajšek.

Jamar, sicer domačin in tudi sam jamarski reševalec, je zaradi udarca utrpel lažji pretres možganov, saj se ne spomni, kaj se je zgodilo. Z njim je bil še en jamar, ki je poskrbel za kolega, nato pa hitro odšel iz jame ter poklical reševalce in vzel topla oblačila za poškodovanega jamarja.

Nesreča se je zgodila na globini približno 150 metrov. Aktivirani so bili reševalci JRS RC Tolmin, Kranj, Sežana, Postojna, vodstvo Jamarske reševalne službe in pripadniki Državne enote za varstvo pred NUS ljubljanske regije. Trenutno pri reševanju sodeluje okoli 22 reševalcev, če bo treba, pa jih bodo aktivirali še več.

Reševanje bo potekalo še več ur, saj morajo na določenih mestih z eksplozivom širiti jamo, da bodo lahko poškodovanca na nosilih prinesli ven. Za zdaj namreč ne vedo, kako hude so poškodbe, zato se mora poškodovanec čim manj premikati, je še pojasnil Zakrajšek.

Jamarske nesreče niso tako pogoste, kot denimo nesreče v gorah, saj je tudi jamarjev bistveno manj kot planincev, pravi Zakrajšek. V povprečju imajo na leto od pet do osem intervencij. Letos so imeli dve intervenciji, to pa je prva s poškodbami. Zakrajšek je pojasnil tudi, da se jamarji pogosto odpravijo v jame proti večeru ali ponoči, saj imajo čez dan službe.