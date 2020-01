Sodnica odločila: Jan Korošec je kriv

Znana je razsodba v sojenju Janu Korošcu zaradi prometne nesreče na Dunajski cesti v Ljubljani, v kateri sta umrla dva pešca. Tožilka je za Korošca zahtevala devet let zaporne kazni. Jan Korošec je kriv, je razsodila sodnica Špela Koleta. Za zapahe gre za sedem let in osem mesecev. Prav tako se mu prepove vožnja avtomobila. Sodba še ni pravnomočna.

Na okrožnem sodišču v Ljubljani se je danes nadaljevalo sojenje Janu Korošcuzaradi prometne nesreče, v kateri sta umrla dva pešca. Sodnica je odločila, da bo razsodba znana danes. Tožilstvo in odvetnik obdolženega sta tako imela zaključne besede. 34-letni Jan Korošec na sodišču ni želel govoriti. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke 'Jan Korošec je kriv' Sodnica Špela Koletaje razsodila, da je Jan Korošec kriv. Za zapahe gre za sedem let in osem mesecev. Prav tako se mu prepove vožnja avtomobila. Sodba še ni pravnomočna. 34-letni Jan Korošec je 8. marca, v zgodnjih jutranjih urah, pijan sedel za volan in na Dunajski cesti v Ljubljani zapeljal skozi rdečo luč na semaforju, kjer je trčil v dva pešča. FOTO: Miro Majcen Korošcu očitajo tri kazniva dejanja, in sicer: prometna nesreča iz malomarnosti, pobeg s kraja nesreče in zapustitev ponesrečenca, nevarna vožnja. Tožilka, ki je za Korošca zahtevala devet let zaporne kazni, je ob tem dejala: ’’To je bila zelo agresivna in nevarna vožnja, ni šlo za navadno nesrečo, četudi obžaluje svoje dejanje, tožilstvo meni, da ga to ne odvezuje odgovornosti, umrla sta pešca, ki nista nikakor prispevala k tej prometni nesreči. Ker gre za zelo nevarnega voznika, je zanj primerna le najvišja zaporna kazen.’’ Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Odvetnik Jana Korošca Benjamin Peternelj pa je zanj predlagal oprostilno sodbo, ker tožilstvo ni zbralo dovolj dokazov. Spomnimo Tožilstvo je Korošcu očitalo, da je 8. marca lani v nočnem času na Dunajski cesti v Ljubljani pri križišču z Vilharjevo cesto trčil v dva moška, stara 53 in 64 let, ki sta po prehodu za pešce pri zeleni na semaforju prečkala cesto. Oba moška sta zaradi hudih poškodb umrla, eden takoj, drugi v bolnišnici. Korošec je na cesti z omejitvijo 60 kilometrov na uro in pri rdeči na semaforju vozil med 85 in 94 kilometrov na uro. Potem ko je trčil v dva moška, je 65 metrov stran trčil še v drog javne razsvetljave, nato pa odpeljal v smeri Črnuč. S svojo vožnjo je ogrozil še taksista, ki je vozil po Dunajski cesti proti Črnučam. Korošec je imel v krvi 2,1 promila alkohola.