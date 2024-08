Janez odšel v smeri Skute in izginil, iščejo ga tudi s helikopterjem

Policija v sodelovanju z Gorsko reševalno službo že od četrtka izvaja aktivnosti in pregled terena na širšem območju Kamniško-Savinjskih Alp, v povezavi s prijavo pogrešanega planinca, 54-letnega Janeza Suhadolnika, ki je po zadnjih podatkih odšel na pohodniško turo v smeri Skute in so svojci z njim zgubili stik. Na izhodišču so našli njegovo vozilo.