Japonskega 'morilca s Twitterja' obsodili na smrt

30-letnik je umore priznal. Skoraj vse žrtve so bile mlajše ženske, ki jih je spoznal na Twitterju. Sojenje je vzbudilo veliko zanimanje javnosti. Več kot 400 ljudi je želelo poslušati izrek sodbe, čeprav je v sodni dvorani za javnost namenjenih le 16 sedežev. Podpora javnosti smrtni obsodbi je na Japonskem visoka, izvršijo pa jo z obešanjem.

Širaišij je odprl račun na Twitterju,da bi stopil v stik z ženskami, ki razmišljajo o samomoru, za katere je menil, da so lahke tarče. Svoje žrtve je zvabil z besedami, da jim lahko pomaga umreti, v nekaterih primerih pa je celo trdil, da se bo ubil skupaj z njimi.

Širaišijevi odvetniki so sicer trdili, da so se njegove žrtve strinjale z usmrtitvijo, zato bi bilo treba obtožbe prekvalificirati na "umor s privolitvijo". Kar je tudi sprožilo novo debato o spletnih straneh, na katerih se razpravlja o samomoru. Umori so povzročili tudi spremembo pri Twitterju, ki je svoja pravila spremenil tako, da je uporabnikom prepovedal "spodbujanje ali promocijo samomora ali samopoškodovanja".