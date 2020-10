Japonski 'morilec s Twitterja' priznal krivdo za devet umorov

Tožilstvo obtoženemu očita, da je marca 2017 odprl račun za Twitterju, "da bi stopil v stik z ženskami, ki razmišljajo o samomoru, za katere je menil, da so lahke tarče" . Osem njegovih žrtev je bilo žensk, ena od njih stara le 15 let. Japonski mediji poročajo, da je bila edina moška žrtev, stara 20 let, umorjena, ko se je soočila s Širaišijem, kje je njegovo dekle.

Takahira Širaišija , ki so ga poimenovali "morilec s Twitterja" , so leta 2017 aretirali, potem ko so v njegovem stanovanju našli dele telesa. V sredo je na sodišču v Tokiu dejal, da so obtožbe zoper njega "vse pravilne", a njegovi odvetniki trdijo, da bi mu bilo treba obtožbe zmanjšati, ker so njegove žrtve očitno privolile v usmrtitev. Če bo Širaiši obsojen zaradi umora, ga čaka smrtna kazen, ki jo na Japonskem izvršijo z obešanjem. Omenjeni primer je vzbudil veliko zanimanja, saj se je več kot 600 ljudi postavilo v vrsto za 13 sedežev v javni galeriji, da bi si ogledali prvo sodno obravnavo, ki je potekala v sredo.

Preiskovalci so za serijske poboje prvič izvedeli na dan, ko je policija preiskovala izginotje mlade ženske, za katero se je pozneje izkazalo, da je ena od žrtev. Policisti so obiskali Širaišijevo stanovanje v japonskem mestu Zuma v predmestju Tokia, kjer so našli razkosane dele telesa.

Širaišijevi odvetniki sicer trdijo, da so se njegove žrtve strinjale z usmrtitvijo, zato bi bilo treba obtožbe prekvalificirati na "umor s privolitvijo". V primeru zmanjšanih obtožb bi bila kazen zapor od šestih mesecev do sedmih let. A mediji poročajo, da se Širaiši ne strinja s svojimi odvetniki. Za lokalni časnik je povedal, da je ubijal brez soglasja žrtev."Na zadnjem delu žrtvine glave so bile modrice. To pomeni, da ni bilo soglasja in sem to storil, da se ne bi upirali," je dejal v komentarjih, objavljenih v sredo.

Serijski poboji so osupnili Japonsko. Ko so jih leta 2017 odkrili, so sprožili novo razpravo o spletnih straneh, na katerih se razpravlja o samomoru. Takrat je vlada nakazala, da bi lahko uvedla nove predpise. Umori pa so povzročili tudi spremembo pri Twitterju, ki je svoja pravila spremenil tako, da je uporabnikom prepovedal "spodbujanje ali promocijo samomora ali samopoškodovanja". Izvršni direktor Twitterja Jack Dorseypa je takrat dejal, da gre za "izjemno"žalosten primer.

Japonska se že dolgo bori z eno najvišjih stopenj samomorilnosti v industrializiranem svetu, čeprav so od uvedbe preventivnih ukrepov pred več kot desetletjem številke upadle.