Jadralna padalca v krošnjah čakala na reševalce

V ponedeljek, 28. junija ob 14.17 uri, je bila Policija obveščena o nesreči jadralnega padalca nad naseljem Volarje v občini Tolmin. 52-letni jadralni padalec, sicer državljan Nemčije, je letel v lastni režiji in iz neznanega vzroka strmoglavil na južnem pobočju Vodil vrha, tik pod vrhom na 986 metrih nadmorske višine, so sporočili policisti. Reševalci GRS Tolmin so nepoškodovanega nemškega jadralnega padalca rešili iz krošnje drevesa ter ga pospremili v dolino.

Prav tako so bili primorski policisti včeraj, 29. junija, nekaj po 14. uri, ponovno obveščeni, da je na območju Mrzlega vrha na Tolminskem padel in na drevesu obvisel tuj jadralni padalec. Ugotovljeno je bilo, da je 65-letni jadralni padalec, državljan Nemčije, letel v lastni režiji in tudi on iz neznanega vzroka strmoglavil na južnem pobočju Mrzlega vrha. Pri tem 65-letni Nemec ni bil telesno poškodovan. Iz krošnje drevesa so ga kasneje rešili gorski reševalci GRS Tolmin.