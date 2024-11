Je bila 10 dni stara Melek ubita zaradi 'prizadete časti' očetove družine?

Policisti, zdravniki, medicinske sestre in vsi, ki so v četrtek več ur sodelovali v iskalni akciji, so v šoku in ne morejo prenesti smrti dojenčka, poroča krone.at, kjer so rekonstruirali prvih in zadnjih deset dni življenja male Melek: rodila se je veliko prezgodaj in bolnišnično osebje je storilo vse, da bi poskrbeli, da bo živela.

Na njihovo veselje je bila dekličina volja do življenja velika. A hud boj se ni končal srečno. Melek v četrtek zjutraj izginila iz svoje posteljice na oddelku klinike Favoriten.

Teorija o neznanem ugrabitelju je bila hitro ovržena – preiskava se je osredotočila na njeno lastno mater, ki je kruto dejanje priznala.

Trupelce so našli v rumenem plastičnem zabojniku ob bolnišnici. Prva domneva preiskovalcev ob pregledu trupla: Melek je čez noč na smrt zmrznila v temnem smetnjaku.

Rezultati obdukcije so v nedeljo zjutraj razkrili še bolj grozljivo resnico. Deklica je bila brutalno pretepena do smrti, utrpela je travmatično poškodbo možganov zaradi večkratnih udarcev s topim predmetom.

Zdaj pa naj bi tudi postajalo vse bolj jasno, da dojenček ni umrl zaradi materine poporodne depresije, kot se je sprva domnevalo, ampak zaradi "prizadete časti" moških znotraj turškega družinskega klana. Melekina mati in oče nista bila poročena in otrok je bil očitno nezaželen v skupnosti, poroča krone.at.

Preiskovalci naj bi se tako zdaj osredotočali na tri vprašanja. Kje je pravzaprav kraj zločina? Ali je bila deklica vendarle ubita izven klinike? Od kod črna plastična vrečka? Vanjo je bil zavit mrtev otrok. Po besedah preiskovalcev se tovrstne vrečke v bolnišničnih prostorih ne uporabljajo. Je bila mati sama? Kriminalisti zasledujejo tudi teorijo sostorilca, čeprav je 30-letnica priznala umor.

Kot motiv naj bi navedla "družinske težave".

Heute pa poroča, da so v kliniki pred izginotjem otroka videli tudi otrokovega 28-letnega očeta, turškega državljana, ki da je v sobi osumljenke jokal nad hčerko, ampak menda ne le od sreče.

Še bolj proti nezakonskemu otroku pa naj bi bili njegovi starši. Tudi ti naj bi policisti prej ali slej zaslišali, a niso neposredno osumljeni.

Še vedno pa so aktualna tudi vprašanja, kaj se je v kritičnih trenutkih dogajalo na kliniki. Zakaj ni nihče opazi, da je mati kliniko zapustila z otrokom? "Nismo zapor, bolniki se seveda lahko prosto gibljejo," so sporočili iz Dunajskega zdravstvenega združenja. Kljub temu sta vhod in izhod v posebej varovan oddelek za nedonošenčke zavarovana z zaklenjenimi vrati in varnostnikom – vsako sumljivo dejavnost bi morali prijaviti.

Rečeno je, da je mati hodila ven, ker je kadila. Dejstvo, da je v četrtek očitno odšla ven z otrokom, zavitim v rjuho – in se vrnila brez otroka, je sprva ostalo neopaženo. Tako je pretekel dragoceni čas. Prav tako v bolnišnici in pred njo ni videonadzora – po navedbah klinike zaradi varstva zasebnosti.

Preiskava se tako nadaljuje, glavna osumljenka pa ostaja v priporu.