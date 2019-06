Drugi dan po grozljivem napadu na sodnico Danielo Ružič še vedno ni jasno, kdo jo je brutalno pretepel – neuradno s kijem – in kakšen je motiv za to okrutno dejanje. Prič ni, brutalen poskus umora pa še vedno ostaja skrivnost, ki jo poskušajo razvozlati kriminalisti in forenziki.

Sosedje niso opazili ničesar

Sosedje družino opisujejo kot prijetno, a zadržano. O tem, da varujejo svojo zasebnost in sebe, pričajo kamera na zvoncu, ograja in napeljava, kamor naj bi želeli namestiti kamero.

Sosedje so pretreseni, ne morejo verjeti, kdo in zakaj bi sodnico tako pretepel, da je utrpela več zlomov, predvsem rok, lobanje in obraznih kosti, zaradi česar so jo morali oživljati in se je borila za življenje. Njeno stanje je sedaj stabilno, a je zelo hudo poškodovana.

Nihče od njih ni v tisti noči opazil ničesar, slišali in videli so le policijo, ki je prišla na kraj dogodka, in rešilca."Jaz bi rekel, da je nekaj v zvezi z delom, ki ga opravlja. Drugega ne more biti. Tu se vsi z vsemi razumejo," je dejal eden od njih.

"Gre za sodnico, ki uživa velik ugled, tako da ne vem, zakaj bi ji kdorkoli stregel po življenju."

"Gospa je zelo v redu. Nisva imeli toliko stikov, ampak je prijazna. Še zdaj sem v šoku," pa je povedala soseda.