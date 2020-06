Še vedno nihče ne ve, kaj je 24-letnika gnalo v pokol treh družinskih članov, ki so jih že pospremili k zadnjemu počitku. Medtem ko je storilec v priporu na mariborski forenzični psihiatriji, morajo izvedenci odločiti, kakšno je bilo njegovo zdravstveno stanje v času dogodka in kakšno je zdaj. Če bodo ugotovili, da ima resno duševno bolezen, lahko ostane na mariborski forenzični psihiatriji največ pet let. Potem ga na prostosti čaka ambulantno zdravljenje.

Sorodniki, znanci od blizu in daleč so se danes popoldne prišli poslovit odbabice, dedka in strica, ki jim je v soboto življenja, kot sumi policija, vzel njihov vnuk in nečak. In medtem ko so ob škocjanski cerkvi pokopali tragično preminule, je domnevni storilec od ponedeljka v priporu na mariborski forenzični psihiatriji.

Zdaj so na potezi izvedenci, ki morajo odločiti, kakšno je bilo zdravstveno stanje domnevnega storilca v času dogodka in kakšno je zdaj. Od tega bo namreč odvisno, kakšen sodni proces ga čaka in tudi, kje bo prestajal kazen. "V nadaljevanju bo bistveno, kaj bodo ugotovili - ali je bil prišteven, zmanjšano prišteven, bistveno zmanjšano prišteven ali celo neprišteven,"pojasnjuje odvetnik za kazensko pravoBlaž Kovačič Mlinar.Od tega bo nato odvisen celoten potek kazenskega postopka. "V kolikor sodišče ugotovi, da je bil neprišteven, bo potekal posebni postopek, v katerem ne bo mogoče izreči kazni, ampak varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja," še pove. Kar pomeni, da storilec ne gre v klasičen zapor in se tudi ne bi več pogovarjali o dosmrtni ječi, pač pa bi ga sodišče poslalo na prisilno zdravljenje, ki pa lahko traja največ pet let.

icon-expand Osumljenec trojnega umora FOTO: POP TV