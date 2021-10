Jelen v avstrijskih Lučanah ubil človeka

Kot poroča Krone, je moški delal v ogradi za jelene, ko ga je napadla ena od živali. Šlo je za resen napad, ki je povzročil hude poškodbe, vbodne rane po celem telesu, ki so bile za moškega usodne.

Kot poroča časnik, je želel moški v ogradi nekaj izkopati, ko je prišlo do napada, ki ni bil izzvan. Napad je videla soseda, ki je takoj poklicala reševalce in policiste. Slednji so nato zavarovali moškega, in tudi reševalce, ki pa so po pol ure oživljanja potrdili, da je moški umrl. Jelen je z rogovjem povzročil hude poškodbe na nogah, prsih in glavi. Jelena niso izsledili.