Jernej se je odpeljal s kolesom, domov se ni vrnil

Vrhniške policiste so v nedeljo obvestili, da svojci pogrešajo 35-letnega Jerneja Suhadolnika iz Borovnice. Pogrešani je visok okoli 180 centimetrov, močnejše postave, ima pobrito glavo in neobrito brado. Ko so ga zadnjič videli, je imel oblečene hlače (trenirko) in majico s kratkimi rokavi.

Jerneja so zadnjič videli v nedeljo dopoldan v Borovnici, od koder se je odpeljal s starejšim gorskim kolesom temnejše barve neznane znamke.

Ker pogrešanega do sedaj niso našli, se policisti po pomoč obračajo na javnost. Vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, prosijo, da to sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali PP Vrhnika na (01) 750 29 10, ali pokličejo na interventno številko 113, ali anonimni telefon 080 12 00.