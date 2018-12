Jeseniški policisti oglobili voznika, ki s tovornjaka nista očistila snega

Jeseniški policisti so na gorenjski avtocesti obravnavali dva tuja voznika tovornih vozil, s katerih se je na cesto raztresal sneg. To je oviralo ostale voznike in povzročalo nevarnost, zato sta dobila denarno kazen, svoji vozili pa sta morala pred nadaljevanjem vožnje tudi očistiti.

Jeseniški policisti so v sredo na gorenjski avtocesti obravnavali dva tujca, ki sta v smeri Karavank vozila neočiščeni tovorni vozili tujih registrskih oznak. Z vozil se je na cesto raztresal sneg, kar je oviralo ostale voznike in povzročalo nevarnost. Policisti so oba voznika zaradi prekrška oglobili, vsak pa je moral svoje vozilo pred nadaljevanjem vožnje tudi očistiti. Globa za prekršek je 200 evrov. FOTO: PP Kranj Obveznost čistih vozil in stekel velja za vsa vozila, ki so udeležena v prometu, čiščenje pa je vedno treba opraviti še pred začetkom vožnje, opozarjajo na PU Kranj. Globa za prekršek je 200 evrov, v primeru posledice v obliki hujših telesnih poškodb pri udeležencih pa je kršitev kaznivo dejanje zoper varnost javnega prometa. Očistite svoje vozilo, preden greste na pot, poziva policija. FOTO: PU Kranj