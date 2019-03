Jeseniški policisti ustavili pijanega voznika z otrokom v avtomobilu

"Takih dogodkov v zreli družbi ne bi smelo biti, vendar realnost, žal, kaže drugačno sliko in tudi take nerazumljive primere," je zapisal Bojan Kos, predstavnik za odnose z javnostmi Policijske uprave Kranj. In znova opozoril vse voznike, naj ne vozijo, če pijejo alkohol, ker vedno in ne glede na zaužito količino vpliva na sposobnosti vožnje in samodojemanja.

"Mislite oziroma celo prepričani ste, da takrat vozite bolje kot dejansko, temu pa sledijo slabša sposobnost zaznavanja, napačne ocene razdalj, počasne reakcije, motnje pri ravnotežju, zožen zorni kot in drugi simptomi, ki v prometu konkretno pomenijo izzivanje nevarnosti,​​" je še dodal.

Prejšnji teden so novinarski kolegi oddaje Svet s pomočjo posebnih očal preizkusili, kako človek s toliko alkohola dejansko dojema svet okrog sebe in predvsem, kakšni so ob tem odzivni časi. Stopnja alkohola 0,5 promila podvoji nastanek prometnih nesreč za kar dvakrat, če vozimo pod vplivom alkohola 1,1 promila pa kar za osemkrat.

Koliko gramov alkohola bo v naši krvi, je odvisno od telesne teže, spola, telesnih sposobnosti, navajenosti na alkohol, vrste alkoholne pijače, pa tudi od tega, kaj smo jedli pred ali med pitjem, kako smo pili. Osnova za izračun sta telesna teža in spol.