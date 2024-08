Jeza na cesti: 63-letnik bežal pred zasledovalcema

63-letni voznik se je v sredo, nekaj pred 14. uro, peljal iz smeri Gorenjih Kamenc proti Brezju. Med vožnjo sta ga na cesti ustavila in zablokirala 28-letni voznik od zadaj in 52-letna voznica, ki je zapeljala pred njegovo vozilo. Vnel se je prepir, 63-letniku pa je z manevrom uspelo zaobiti vozila in s hitro vožnjo pobegniti v smeri policijske postaje. 28-letnik in 52-letnica pa sta zapeljala za njim.

28-letnika so že obravnavali zaradi premoženjskih kaznivih dejanj, groženj in lahke telesne poškodbe ter prekrškov iz področja javnega reda in prometne varnosti. 52-letnico so že obravnavali za prekrške iz področja javnega reda in prometne varnosti. Vsi akterji zgodbe so iz okolice Novega mesta in se med seboj poznajo, dodajajo policisti.

Policisti so že napisali plačilne naloge zaradi več prekrškov iz področja prometne varnosti, preiskujejo pa tudi sume kaznivih dejanj izsiljevanja in nevarne vožnje v cestnem prometu. Po zaključku preiskave bodo osumljence kazensko ovadili, so dodali.