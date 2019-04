Jih prepoznate? Pri plačilu zamotili prodajalca in ukradli 5000 evrov

Marca so policisti PP Lendava in PP Ljutomer obravnavali tri drzne tatvine v trgovinah. Neznani storilci so v trgovini pri plačilu kupljenega blaga zamotili prodajalca na blagajni in mu zastrli pogled na drugo neaktivno blagajno, ki so jo odprli in iz nje odtujili denar. S storitvijo opisanih dejanj so si neznani storilci pridobili približno 5000 evrov.