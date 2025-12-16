Kot poroča Prometno-informacijski center, se je med Savljami in Bežigradom proti Zadobrovi zgodila prometna nesreča. Zato je bilo jutro v znamenju zastoja, posledice so že odstranili.
Črna kronika
Jutro v znamenju zastoja na ljubljanski obvoznici
