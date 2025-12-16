Naslovnica
Voyo.si
Črna kronika

Jutro v znamenju zastoja na ljubljanski obvoznici

Ljubljana , 16. 12. 2025 08.57 pred 1 uro 1 min branja 25

Avtor:
A.K.
Zastoj

Na ljubljanski severni obvoznici med Savljami in Bežigradom proti Zadobrovi se je zgodila prometna nesreča. Posledice so že odstranili, zastoj je še vedno.

Kot poroča Prometno-informacijski center, se je med Savljami in Bežigradom proti Zadobrovi zgodila prometna nesreča. Zato je bilo jutro v znamenju zastoja, posledice so že odstranili. 

Zastoj
Zastoj
FOTO: 24ur.com
zastoj ljubljana

Povzročitelj nesreče za volan z dvema promiloma alkohola

V Šiški zasegli več kot 400 sadik konoplje in pištolo z naboji

KOMENTARJI25

santamaura
16. 12. 2025 10.18
Zastoji na ljubljanski obvoznici - Pa saj to ni novica - Udarna novica za naslovno stran bi bila : Danes zjutraj poteka promet po ljubljanski obvoznici tekoče in brez zastojev - No ja Mogoče bi bila to novica za prvi april
Odgovori
+2
2 0
wsharky
16. 12. 2025 10.14
tako to je, če je popolna centralizacija državne uprave v Zoranovem mestu
Odgovori
+3
3 0
ata_jez
16. 12. 2025 10.05
Kaka razlika je med zastojem zaradi nesreče in zastojem brez nesreče? Razen za nesrečnika z nesrečo? 😁
Odgovori
+4
5 1
Spijuniro Golubiro
16. 12. 2025 10.05
Lahk kej fkradem?
Odgovori
-1
0 1
MojsterSplinter
16. 12. 2025 10.12
Meni čas si že, par sekund.
Odgovori
-1
0 1
Free Izrael
16. 12. 2025 10.01
Vlake na tovornjake.
Odgovori
+4
4 0
Brus1234
16. 12. 2025 10.00
Glavno, da je podaljšana veljavnost vinjet! In povečano število tovornjakov, ki delajo zastoje, uničujejo ceste in zrak!!
Odgovori
+1
2 1
Hugh_Mungus
16. 12. 2025 10.05
Glavno da zastojev ne delaš ti in vsi ostali, ki se vsak sam gnetejo s svojimi jeklenimi konjički 🙂
Odgovori
-3
1 4
Brus1234
16. 12. 2025 10.28
Sem na obali in me v smrdljivo glavno mesto nič ne vleče, tako, da zastojev tam ne delam. Uživaj!!
Odgovori
0 0
NeXadileC
16. 12. 2025 09.58
Osempasovnica, pa taka...
Odgovori
+0
1 1
NeXadileC
16. 12. 2025 09.57
Jaz menim, da bi tole preveliko okence bilo potrebmo zmanjšati le na velikost gumba OBJAVI >
Odgovori
+2
2 0
NeXadileC
16. 12. 2025 09.54
Če smo že pri zelenem jutru. Prepovedali so nam plastične kozarce za enkratno uporabo, in jih zamenjali zls kartonskimi. No, kartonski so prevlečeni s plastjo PFAS teflonsko kemikalijo
Odgovori
+6
7 1
NeXadileC
16. 12. 2025 09.54
Le ta je pa karcinogena.
Odgovori
+4
5 1
Misanthrope
16. 12. 2025 09.48
Delodajalci, daj odprite še več delovnih mest v centru Ljubljane in ne v drugih mestih.
Odgovori
+7
7 0
but_the_ppl_are_retarded
16. 12. 2025 09.47
To pa je šok...
Odgovori
+2
3 1
Sionist
16. 12. 2025 09.38
Ljubljana; megla, strup v vodi, polno smeti in najslabsi zrak v Evropi! Navadna greznica!
Odgovori
+5
9 4
bodi
16. 12. 2025 09.53
ha imamo pa najboljšega župana, če verjameš
Odgovori
+3
3 0
severnik
16. 12. 2025 10.00
res je župan odgovoren, da je Ljubljana pozicionirana v kotlini...
Odgovori
-2
1 3
piko3
16. 12. 2025 09.38
Kateri pacient je izbral to pisavo za obvestila? Sem dvakrat restartal računalnik, ker sem mislil, da je napaka. Tako nečitljivo. Prav odbija!
Odgovori
+3
6 3
bb5a
16. 12. 2025 09.35
Že par let se zjutri pelem rajš in hitrejš po traktorskih poteh z luknjami in makedamom, kot pa ljudje na obvoznici proti lj... 10 min pa sem v lj...
Odgovori
+2
5 3
Morgoth
16. 12. 2025 09.27
A je "kemper" zavil direktno iz prehitevalnega na izvoz pa se je zakalkuliral?
Odgovori
0 0
Puppy
16. 12. 2025 09.23
ma ne, navaden dan na AC.
Odgovori
+7
7 0
cilinderr
16. 12. 2025 09.21
kaj te dni sončne elektrarne delajo u ljubljani
Odgovori
-1
3 4
St. Gallen
16. 12. 2025 09.30
Se z meglenkami so tezko vidne
Odgovori
+1
1 0
klop12
16. 12. 2025 09.15
obvoznica je itak kraja denarja, ker moraš plačati vinjeto za parkirišče okrog Lj
Odgovori
+8
9 1
