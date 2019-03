"Kadar piješ alkohol in ne najdeš vozila, je možno, da si pijan in zato zagotovo povsem neprimeren za vožnjo," so zapisali na PU Kranj, potem ko so kranjskogorski policisti obravnavali moškega, ki se zaradi opitosti ni spomnil, kje je pustil avtomobil. Na pomoč se je odločil poklicati kar policiste, ki so mu pomagali in njegovo vozilo našli, kjer ga je pustil. Domov se je moški potem odpravil s taksijem.

"Ne razmišljaj o vožnji, kadar piješ alkohol, ker je edina varna možnost, da varno prideš domov, taksi, javni prevoz ali drug način prevoza, kjer si lahko edino potnik na zadnjem sedežu," je še opozoril Bojan Kos s PU Kranj.