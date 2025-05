88-letnik soseda zaradi zemlje ustrelil pred očmi soproge

Ob prihodu na kraj so policisti našli dve trupli, in sicer dveh starejših moških, starih 70 in 88 let. "Ugotovili so, da je osumljeni umoril 70-letnega moškega, ki je pred več leti z ženo od osumljenega kupil zemljišče v neposredni bližini njegovega doma," je pojasnil Nerat. "Kritičnega dne ju je obiskal prej omenjeni 32-letni domačin, ki je bil v nadaljevanju tudi priča kaznivega dejanja in hkrati prijavitelj," je nadaljeval. Ni šlo za njunega sorodnika, ampak za domačina, ki jima je pomagal pri gradnji.