Kaj je pobilo živali v Sovjaku?

Družina Golnar je v noči s srede na četrtek slišala lajanje, zjutraj pa so ugotovili, da je na dobra dva hektarja ograjenega pašnika prišla žival, ki je pobila osem ovc. "Osem ovc in enega mladiča, ki ga ni nikjer," je povedal Anton Golnar. Ostali so brez skoraj polovice črede, kar pa ne predstavlja le finančne škode, saj so bili na živali nenazadnje tudi navezani.