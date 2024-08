Kaj se je včeraj dogajalo na dolenjki?

Prometna nesreča se je zgodila ob 7.30, v njej pa so bila udeležena tri osebna vozila in tovorno vozilo. Policisti so ugotovili, da se je nesreča zgodila, ko voznica osebnega vozila ni vozila po sredini voznega pasu in je zapeljala desno čez odstavni pas na travnato površino, kjer se je vozilo večkrat prevrnilo.