PRENOS V ŽIVO: Preiskovalni sodnik je 60-letnika, ki je streljal, izpustil na prostost

Poročali smo že, da so bili koprski policisti v torek ob 19.50 obveščeni o streljanju v vasi v okolici Kopra. Po prvih informacijah so trije moški (dva 37-letnika iz Ljubljane in 40-letnik iz okolice Divače) v vasi z manjšim tovornim vozilom pobirali staro železo pri domačinu. Ko so soseda vprašali, če ima kaj železa tudi on, je rekel, da ne, in kraj zapustil. Naložili so staro železo in kraj zapustili, zatem pa slišali glasen pok. Oseba iz sosednje hiše je streljala na vozilo, pri tem pa je izstrelek 40-letnika zadel v roko.

Policisti so ugotovili, da je streljal 60-letni domačin. Nemudoma so postavili blokadne točke, 60-letnika pa prijeli in mu odvzeli prostost.

Zavarovali so kraj dogodka in opravili ogled, osumljenega pa odpeljali v Splošno bolnišnico Izola na strokovni pregled. Prav tako je bil odrejen strokovni pregled za vse tri oškodovance.