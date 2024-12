Kaj vse je Policija zasegla med racijo zaradi umora na Brdu

"Njihovo ravnanje kaže na izjemno nasilne metode. To izkazujejo tudi najdeni in zaseženi predmeti na hišnih preiskavah osumljencev," na Policiji povzemajo izplen pri trojici, ki je osumljena, da je povezana z mafijskim obračunom, ki je s streli v Ljubljani končal življenje 42-letnika. Seznam je dolg: droga, gotovina, strelno orožje, dušilci, naboji, deli eksplozivnih naprav.

Ljubljana, 29. november letos. V ljubljanski soseski Brdo so v avtomobilu našli ustreljenega moškega. Ogled kraja kaznivega dejanja je trajal ves dan.

Na podlagi ugotovitev ogleda in pridobljenih informacij iz obsežnega zbiranja obvestil ter izvedbo prikritih preiskovalnih ukrepov je Policija šest dni pozneje prijela tri osumljence. Ker je šlo za nevarne osebe, so v stanovanje vdrli policijski specialci.

V nadaljevanju intenzivne kriminalistične preiskave so izvedli tri hišne preiskave na območju Ljubljane, pri katerih je bilo zaseženih več predmetov. Od elektronskih naprav, kot so mobilni telefoni in SIM-kartice, do droge, denarja in orožja. Tako so zasegli več kot 10 kilogramov heroina in kilogram kokaina, pa tudi 4.000 evrov gotovine. Zasežena je bila tudi velika količina različnega strelnega orožja, dušilcev, nabojev in pripomočkov za izdelavo eksplozivnih naprav.

"Člani hudodelske združbe so se združili z namenom izvršitve umora, ki je bilo storjeno brezobzirno in brutalno," pravijo na Policiji, kjer ob tem navajajo vodjo, 38-letnega državljana BiH, njegova sostorilca, 40-letnega državljana Albanije in 22-letnega slovenskega državljana, pa tudi za zdaj še neznane storilce, ki jih prav tako želijo prijeti.

