Kako med prazniki poskrbeti za varnost

Kot vsako leto opozarjajo policisti, je med prazniki pričakovati povečan promet. Zato svetujejo, da se na pot odpravite pravočasno, dosledno upoštevate cestnoprometna pravila in morebitne spremembe prometnega režima v bližini javnih prireditev. Vozite previdno, odgovorno in strpno! Alkohol in vožnja v cestnem prometu nista združljiva, zato vozite le trezni! V nasprotnem primeru za prevoz raje uporabite javna prevozna sredstva ali prijatelje, ki takrat ne pijejo. Tudi kratki dnevi in slabo vreme v tem obdobju zahtevajo od voznikov dodatno zbranost. Voznike zato opozarjajo, naj vozijo previdno, predvsem na neosvetljenih delih vozišča, pešce pa, naj poskrbijo za lastno varnost in vidnost.

Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov pogosto povzroči telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), moti živali ter onesnažuje okolje. Prodaja, posest in uporaba ognjemetnih izdelkov kategorije 2 in 3, katerih glavni učinek je pok (najpogosteje so to petarde najrazličnejših oblik in moči), je prepovedana. Uporaba pirotehničnih izdelkov kategorije 1, katerih glavni učinek je pok, je dovoljena le od 26. decembra do 2. januarja, pa tudi takrat teh izdelkov ni dovoljeno uporabljati v strnjenih stanovanjskih naseljih, v zgradbah in vseh zaprtih prostorih, v bližini bolnišnic, v prevoznih sredstvih za potniški promet in na površinah, na katerih potekajo javna zbiranja. Prepovedana je predelava pirotehničnih izdelkov. V Policiji namreč ugotavljajo, da je največ poškodb ravno pri uporabi pirotehničnih izdelkov, ki niso bili kupljeni v prodajalnah z dovoljenjem pristojnega organa oz. so bili kupljeni na črnem trgu.

Aleksander Perklič iz Operativno komunikacijskega centra PU Ljubljana, svari, da v mesecu decembru vedno zaznavajo povečano uporabo pirotehnike: "Vendar pa vam odsvetujemo vsakršno uporabo pirotehnike, čeprav se nekateri posamezniki še vedno ne morejo upreti njeni uporabi. Če ste med njimi, pirotehnične izdelke uporabljajte vsaj varno in uvidevno. Torej tako, da to drugih ne moti in ne ogroža, ter ob upoštevanju vseh zakonskih omejitev. Mnogim državljanom je namreč uporaba pirotehničnih izdelkov neprijetna in jim vzbuja strah, nelagodje in občutek nevarnosti! Nepremišljena, neprevidna in objestna uporaba pirotehničnih izdelkov lahko povzroči hude telesne poškodbe. Zelo moteča je tudi za živali in onesnažuje okolje. Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je težava vseh, zato starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje prosimo, naj opozarjajo na nevarnosti in možne posledice."

Stanovanja, hiše in drugi prostori niso med prazniki nič bolj ali manj ogroženi kot druge dni, vendar pa imajo storilci, če smo odsotni, več časa za pripravo in izvedbo kaznivega dejanja.

Bodite pozorni na nasilje med vrstniki

Na množičnih prireditvah ne smemo pozabiti tudi na najmlajše, s katerimi pa se še pred odhodom na prireditev pogovorite in jih poučite, kaj naj storijo, če se izgubijo v množici – da se obrnejo na policisti, reditelje, varnostnike, ki so na prireditvah in mestih, kjer so večje množice, prisotni še v večjem številu. Med prazniki in počitnicami, ko so mladi prosti, se večkrat zbirajo v večjih skupinah po mestu, tam pa tudi med njimi prihaja do nasilja med vrstniki. Nasilje med vrstniki je lahko psihično, fizično ali kombinacija obojega. Ampak se lahko pojavi povsod. V Ljubljani jih predvsem opažajo v raznih parkih, ter na območju strogega centra mesta.

Mladostnikom svetujejo, da se na javnih krajih in predvsem prireditvah zadržujejo v skupinah in se jih udeležujejo v spremstvu polnoletnih oseb ali vrstnikov, ki jih poznajo in jim zaupajo. V primeru soočenja s konfliktnimi situacijami z elementi nasilja in večjimi skupinami drugih oseb pa svetujejo, naj se neposredno ne vključujejo v konflikte, temveč o takšnih zaznavah takoj pokličejo na interventno številko 113, saj je bistveno čim hitrejše ukrepanje Policije. V primeru, ko so vpleteni otroci ali mlajše osebe, še posebej apelirajo na vse odrasle, ki bi opazili nenavadne okoliščine in nasilno vedenje takih skupin, da o tem takoj obveščajo policijo.

Zelo obiskana v teh dneh bodo parkirišča v središčih mest. Naj vaše vozilo, ko ga boste parkirali, ne postane tarča tatov in vlomilcev! Posebej opozarjamo, da v vozilih na vidnih mestih ne puščajte torbic, aktovk, denarnic in drugih vrednih predmetov! Svoja vozila primerno zavarujte. Zaprite vsa okna, vrata, zaklenite vozilo in prtljažnik ter vklopite alarmno napravo. Izogibajte se parkiranju na neosvetljenih ulicah ali parkiriščih.

Na ulicah in drugih javnih krajih, kjer je gneča, ne nosite denarnic, mobitelov in drugih vrednih predmetov v odprtih torbicah ali košarah. Imejte jih na očeh oz. jih ne odlagajte tako, da bi ostali brez nadzora.

Med prazniki velja večjo pozornost nameniti tudi pri dvigu denarja na bankomatih. Bodite pozorni, da vas pri dvigovanju denarja kdo ne opazuje, ne štejte in ne kažite denarja na ulici ter se izogibajte neosvetljenih, samotnih krajev, svetujejo policisti.

Stanovanja, hiše in drugi prostori niso med prazniki nič bolj ali manj ogroženi kot druge dni, vendar pa imajo storilci, če smo odsotni, več časa za pripravo in izvedbo kaznivega dejanja. Zato je pomembno, da svoje prostore in imetje ustrezno zavarujemo in vzpostavimo občutek, da je v hiši ali stanovanju vedno nekdo prisoten. Vrednejše predmete shranite v primerne sefe ali blagajne, tehnične (monitorje, računalnike, projektorje ...) in druge vrednejše predmete označite z individualnimi lastnostmi, svetuje Policija.

Če kljub temu postanete žrtev kaznivega dejanja ali opazite storilca, svetujejo, da takoj obvestite Policijo na telefonsko številko 113 ali pokličite na najbližjo policijsko postajo.

Vsem svetujejo, da:



- kadar v banki ali na pošti dvigujete več gotovine, preverite, ali vas kdo ne opazuje in gotovine ne razkazujte;



- bodite nezaupljivi, če vas neznanec na cesti prosi za denar ali za to, da mu ga zamenjate;



- če vam kdo grozi in želi iztrgati vašo torbico, vzeti denarnico ali je kakorkoli drugače nasilen, s klici na pomoč opozorite mimoidoče na to, kar se dogaja;



- ne reagirajte pretirano pogumno in nepremišljeno. Vaše življenje je vredno več kot lastnina;



- poskušajte si zapomniti čim več roparjevih značilnosti (postavo, starost, obleko, besede, naglas, narečje in druge podrobnosti);



- po napadu opazujte, kam je pobegnil in kako (peš, registrska številka, barva, tip vozila )



- seveda pa o dogodku takoj obvestite policijo na številko 113.



Lastniki stanovanj in stanovanjskih hiš, ki se odpravljate od doma, še posebej, če se odpravljate za več dni, upoštevajte naslednje nasvete:

- Preverite, ali so vsa vrata in okna dobro zaprta in zaklenjena.

- Vrednejše predmete shranite na varno mesto.

- Poprosite znance ali sosede, ki jim zaupate, naj med vašo odsotnostjo popazijo na vaše stanovanje. Dnevno naj praznijo vaš poštni nabiralnik ipd.

- Poskrbite, da vaš dom ne bo kazal znakov, da vas ni: ne puščajte vidnih sporočil, da ste kam šli, ali sporočil na telefonskem odzivniku; ne puščajte ključev v poštnem nabiralniku, pod predpražnikom ipd.; ne odstranjujte rož z okenskih polic; ne zastirajte oken z zavesami, polkni ali roletami ipd.

- Zaradi praznikov bo najverjetneje praznih tudi veliko poslovnih prostorov, pisarn, podjetij. Lastnikom podjetij svetujemo, da med odsotnostjo ustrezno zavarujete svojo lastnino in tako poskušate preprečiti morebiten vlom.

- Že osnovno samozaščitno ravnanje (močna ograja, varnostne ključavnice, zaklenjeni prostori, zaprta okna in vrata, primerna osvetlitev, zaklenjene pisarne, občasna prisotnost, alarmne naprave idr.) lahko odvrne morebitnega vlomilca od vloma in prepreči drugo škodo.

- Če ostanete doma, pa zaklepajte vrata in ne odpirajte vrat neznancem! Tudi varnostno verižico imejte vedno zataknjeno, še zlasti, če ste sami. Uporabljajte domofone in videodomofone ter kukala na vhodih.