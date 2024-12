Kako so trojico, osumljeno mafijske likvidacije, pripeljali na Trdinovo

Policijske sirene, modre luči in kolona vozil. Malo pred tretjo so takole pripeljali osumljene v zadevi mafijska likvidacija prejšnji petek.

Že ure prej so policisti pred sodiščem poostrili varovanje. Tik pred privedbo je zamaskirana in oborožena specialna enota na cesti postavila blokado.

Preiskovalni sodnik je danes zoper trojico odredil sodno pridržanje, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU). Na Okrožnem sodišču v Ljubljani pa so pojasnili, da je dežurna preiskovalna sodnica kazensko ovadeni trojici odredila 48-urno pridržanje, v tem roku pa morajo biti tudi zaslišani.

Osumljeni so člani mednarodne hudodelske združbe in so prejšnji petek ponoči morili iz maščevanja. Morili so brezčutno, brezobzirno in hladnokrvno, je danes potrdil tudi šef Nacionalnega preiskovalnega urada.