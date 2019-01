'Kakšne imate zapore, da lahko nekdo, ki želi pobegniti, to stori?'

S svobode v Italiji, je danes Damjan Mitrović , eden od pobeglih pripornikov , z nasmehom za našo televizijo povedal, da pa res ni težko pobegniti iz koprskega zapora. "Verjetno obstaja vsaj sedem ali osem načinov, kako pobegniti iz tega zapora," je dejal Mitrović. Kot je še poudaril, so lahko jetniki v zapor prejeli, kar so želeli.

14 pil, ki jih je uporabil za uničenje rešetk, je k njemu prišlo preko zaporniškega zidu. Kako točno, ni želel razpredati, prav tako ne o tem, kako se še da pobegniti.

"Nikoli se ne ve ... lahko grem spet nazaj v zapor, zato moram imeti drug načrt za pobeg," se pošali Mitrović. Kot je povedal, je bilo rešetke sicer težko razžagati. Čeprav je mislil, da jih bo rezal kakšen dan ali dva, sta jih s sojetnikom brusila celih 52 dni. Pobegli zapornik se ob tem čudi, kako jima tega pazniki v vsem tem času niso preprečili.

Še več. Trditve paznikov, da so zahtevali preiskavo njegove sobe, je postavil pod vprašaj z izjavo, da naj bi pravosodni policisti celo ignorirali pritoževanje enega od zapornikov. Tega je motil hrup."Če nekdo nekaj brusi, se to še kako sliši." A paznik zapornika, ki se je pritožil, ni želel poslušati. "Tiho bodi , kaj govoriš, neumnež," naj bi mu dejal.

Varnostnik ob vhodu je njun pobeg po vsej verjetnosti prespal

Kot je še povedal Mitrović sta z Draganom Milosavljevićem požagane rešetke ovijala v rjuhe - te ni nihče premaknil 52 dni. Na noč pobega pa sta rešetke razmaknila in skočila na odslužene žimnice. Te naj bi po besedah Mitrovića tam ležale več kot dva meseca.

In nadalje se čudi, da ju nihče ni ustavil na zaporniškem dvorišču. Mučila sta se dolgo časa, da sta preplezala vse ovire.

"Zvlekla sva kontejner ... pravijo, da je bil kontejner tam, pa to ne drži. Kontejner sva vlekla in se povzpela nad streho vratarja," je povedal Mitrović in se ob tem spraševal, ali je varnostnik ob vhodu takrat spal. "Moral je spati, da ni slišal, da dajeva kontejner na kontejner in udarjava ob zid in žico. Splezala sva na njegovo streho, kjer je eden od naju udaril z nogo ob kamero."