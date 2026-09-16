Kakšne so bile okoliščine umora 76-letnika v Laškem julija letos?

Policijsko izjavo o preiskavi in okoliščinah umora bomo ob 13.30 na naši spletni strani prenašali V ŽIVO.

Več o okoliščinah in policijski preiskavi bosta danes predstavila vodja Oddelka za krvne in seksualne delikte v Upravi kriminalistične policije na Generalni policijski upravi Damjan Miklič in vodja Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Celje Aleš Slapnik.

V petek so nemški zvezni policisti v civilu v okviru začasnega poostrenega nadzora meje na parkirišču v občini Isterberg ustavili osebni avtomobil s slovaškimi registrskimi oznakami. Med preverjanjem identitete so ugotovili, da gre za 31-letnega voznika in njegovo 29-letno sopotnico, hrvaška državljana, za katerima je razpisan evropski priporni nalog. Slovenska policija ju je iskala zaradi suma storitve kaznivega dejanja umora in povzročitve hude telesne poškodbe.

Par so v soboto privedli pred preiskovalnega sodnika v Nordhornu, ki je zanju odredil pripor do izročitve. Pristojno državno tožilstvo v Oldenburgu je prevzelo nadaljnje postopke za izročitev Sloveniji.

Sprožili so tudi postopke zaradi prometnih prekrškov, saj je Policija ugotovila še, da so bile registrske tablice na vozilu ponarejene, 31-letni voznik pa je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Osumljenca sta se pred prijetjem zadrževala na Nizozemskem.

Konec julija smo sicer poročali, da policisti preiskujejo sumljivo smrt moškega na območju Laškega. Njegova nekdanja partnerka je takrat prijavila 76-letnikovo izginotje, policista pa sta ga na naslovu, kjer je živel sam, našla mrtvega. Že takrat so okoliščine nakazovale na nasilno smrt.