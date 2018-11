Kam je izginil 58-letni Halim Majanović?

Iz Policijske uprave Koper so sporočili, da so bili včeraj obveščeni o tem, da v Splošni bolnišnici Izola pogrešajo pacienta, in sicer 58-letnega Halima Majanovića, ki je bil pri njih na zdravljenju. Pogrešani je sicer državljan BiH, vendar prebiva v Sežani.

Visok je okoli 160 cm, močnejše postave, je neobrit in nosi očala za vid. Iz bolnišnice je odšel oblečen v črtasto bolnišnično pižamo. Ker ima zdravstvene težave, potrebuje takojšnjo bolnišnično oskrbo.