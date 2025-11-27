Svetli način
Črna kronika

Kam je odšel 15-letni Matija?

Podlehnik, 27. 11. 2025 14.04 | Posodobljeno pred 1 uro

Policisti Policijske postaje Podlehnik iščejo pogrešano osebo. Neznano kam je odšel petnajstletni Matija Šoštarič. Pogrešan je bil nazadnje viden 26. 11. 2025 zvečer. Lahko bi se nahajal na območju Celja. Vse, ki bi pogrešano osebo opazili, ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko za komunikacijo v sili 113, ali na anonimni telefon Policije 080-1200.

Matija Šoštarič
Matija Šoštarič FOTO: PU Maribor

Pogrešani je visok 1,82 cm, suhe postave, ima temnorjave lase, oblečen je v semiš črno jakno s kosmatim ovratnikom, dodajajo na PU Maribor. 

pogrešani matija šoštarič
