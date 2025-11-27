Kam je odšel 15-letni Matija?

Policisti Policijske postaje Podlehnik iščejo pogrešano osebo. Neznano kam je odšel petnajstletni Matija Šoštarič. Pogrešan je bil nazadnje viden 26. 11. 2025 zvečer. Lahko bi se nahajal na območju Celja. Vse, ki bi pogrešano osebo opazili, ali kar koli vedeli o njenem izginotju, prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko za komunikacijo v sili 113, ali na anonimni telefon Policije 080-1200.