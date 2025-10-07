Svetli način
Črna kronika

Kam je odšel 22-letni Chiui Edijan?

Izola , 07. 10. 2025 18.31 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
A.K.
Komentarji
0

Policijska postaja Izola je v 27. 9. 2025 malo po 17. uri prejela prijavo pogrešane osebe, 22-letnega Chiuia Edijana, državljana Romunije, ki prebiva v Izoli. Policistom z dosedanjimi aktivnostmi osebe ni uspelo najti, zato naprošajo vse, ki bi ga kje opazili ali imajo kakršnokoli informacijo, da to čim prej sporočijo na tel. številko 113, najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na anonimno številko 080 1200.

Visok je okoli 168 centimetrov, ima krajšo brado po celem obrazu, po obrazu ima lepotne pike. Ima rjave lasje (dredi), oblečen pa je v zgornji del trenirke Adidas in v temno sive športne hlače, obut pa v natikače Birkenstock, so sporočili s PU Koper. 




pogrešani chiui edijan
24ur.com
