Kam je odšel 22-letni Chiui Edijan?

Policijska postaja Izola je v 27. 9. 2025 malo po 17. uri prejela prijavo pogrešane osebe, 22-letnega Chiuia Edijana, državljana Romunije, ki prebiva v Izoli. Policistom z dosedanjimi aktivnostmi osebe ni uspelo najti, zato naprošajo vse, ki bi ga kje opazili ali imajo kakršnokoli informacijo, da to čim prej sporočijo na tel. številko 113, najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na anonimno številko 080 1200.