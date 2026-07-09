Pogrešani Nik je visok okoli 190 centimetrov, rjavih kratkih las, oblečen naj bi bil v bež hlače in svetlejšo majico s kratkimi rokavi, obut v pastelno oranžne nizke športne čevlje. Nazadnje je bil viden na območju Ljubljane, so sporočili s PU Ljubljana.
Kam je odšel 26-letni Nik iz Ljubljane?
Policisti Policijske postaje Ljubljana Bežigrad so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 26-letnega Nika Zupana iz Ljubljane. Naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad na (01) 589 60 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.