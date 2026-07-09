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Črna kronika

Kam je odšel 26-letni Nik iz Ljubljane?

Ljubljana , 09. 07. 2026 13.21 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
A.K.
Nik Zupan

Policisti Policijske postaje Ljubljana Bežigrad so bili obveščeni, da svojci pogrešajo 26-letnega Nika Zupana iz Ljubljane. Naprošajo vse, ki bi karkoli vedeli o pogrešani osebi, da podatke sporočijo na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Ljubljana Bežigrad na (01) 589 60 00 ali pokličejo na interventno številko 113 ali anonimni telefon 080 1200.

Pogrešani Nik je visok okoli 190 centimetrov, rjavih kratkih las, oblečen naj bi bil v bež hlače in svetlejšo majico s kratkimi rokavi, obut v pastelno oranžne nizke športne čevlje. Nazadnje je bil viden na območju Ljubljane, so sporočili s PU Ljubljana.

pogrešani nik zupan

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