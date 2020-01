Kam je odšel 39-letni Rok iz Poljanske doline?

39-letni Rok Puceljiz Poljanske doline se je nazadnje oglasil svojcem včeraj ob 14. uri pred sestopom z Blegoša. Vozilo je bilo najdeno na parkirišču Črni kal pod Blegošom. Včeraj so ga policisti in gorski reševalci že iskali, danes pa se iskanje na terenu nadaljuje. Oblečen je bil v sivo bundo s svetlo zelenimi detajli. Imel je črno kapo in temne planinske čevlje. Pogrešani je imel s sabo dva psa, eden je sam prišel na izhodišče, so sporočili s PU Kranj.