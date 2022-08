Kam je odšel 43-letni Zoran Miljević iz Celja?

Pogrešanega so nazadnje videli v petek, 26. avgusta 2022 dopoldne, ko se je z e-skirojem odpeljal od doma. Zoran Miljević je visok okoli 175 cm, je vitke postave in ima kratke črno – sive lase. Ko so ga nazadnje videli, je nosil kratke jeans hlače in rdečo majico z dolgimi rokavi.