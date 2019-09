Kam je odšel 66-letni Branko iz Črne na Koroškem?

Kot so sporočili s PU Celje, je od 19. septembra 2019 pogrešan 66-letni Branko Štifteriz Javorja, Črne na Koroškem. Visok je okoli 176 cm in je srednje postave. Ko so ga okoli 10. ure dopoldne nazadnje videli, je bil oblečen v moder delovni plašč in temno modre hlače.

Vse, ki so ga opazili, prosimo, da nam to sporočijo na telefonsko številko Policijske postaje Ravne na Koroškem (02)821 62 00 ali na telefonsko številko 113 oziroma na anonimno številko policije 080 12 00, so dodali na PU Celje.