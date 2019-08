Kam je odšel 69-letni Vlado?

Od danes dopoldne je pogrešan 69-letni Vlado Rozman, stanujoč v Domu upokojencev Prebold. Nazadnje so ga videli danes, okoli 11. ure, v Hudi

jami na območju Laškega, so sporočili s PU Celje.



Pogrešani Vlado Rozman je srednje postave, visok 175 cm, ima sive lase in sivo gosto daljšo brado, manjka mu sprednji zob zgoraj desno.



Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v dolge modre jeans hlače in karirasto ali črtasto modro belo srajco ter obut v nizke črne čevlje.