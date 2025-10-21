Kam je odšel 75-letni Peter?

ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Kirurg je po pregledu dejal pacientu: "Za vas imam eno dobro in eno slabo novico." "Najprej mi povejte slabo!" je rekel pacient. "Obe nogi vam bomo morali amputirati!" "Kaj pa je dobra novica?" "Se je že našel kandidat, ki bo kupil vaše čevlje!"