Črna kronika

Kam je odšel 75-letni Peter?

Ljubljana , 21. 10. 2025 14.26 | Posodobljeno pred 5 minutami

A.K.
Od 20. oktobra 2025 dopoldan je v Centru starejših Koper pogrešan Peter Omahen, star 75 let. Vse, ki bi pogrešanega opazili ali vedeli kaj o njegovem izginotju, policisti prosijo, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.

Peter Omahen
Peter Omahen FOTO: PU Novo mesto

Pogrešani Peter Omahen je visok približno 165 cm, srednje postave. Nazadnje je bil oblečen v trenirko, na glavi pa je imel pokrivalo. Pri hoji si pomaga s palico, so sporočili s PU Koper. 

peter omahen pogrešani
