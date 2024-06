Dragan je visok okoli 170 cm, srednje postave in svetlih las. Nazadnje je bil oblečen v temno jakno in hlače zelene barve, obut je v črne športne copate. Od doma je odšel danes v zgodnjih jutranjih urah in gre za osebo, ki je potrebna zdravniške pomoči. Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi ni bil najden, naprošajo javnost za informacije.