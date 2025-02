Kam je odšel Dragi?

Dragi Spasov je visok okoli 170 cm, suhe postave in ima kratko pristrižene osivele lase. Oblečen je bil v črno kapo, temnejšo jakno, temnejše jeans hlače, obut pa v temnejše škornje. Na rokah bi imel lahko črne rokavice. Ima specifično hojo in hodi počasi.



Nazadnje so ga videli danes okoli 15. ure na območju Zgornjega Brnika.

"Po podatkih, s katerimi razpolagamo, je običajno hodil peš na relaciji Voklo-Šenčur. Gre za osebo, potrebno pomoči in nujne zdravstvene oskrbe. Ker z do sedaj izvedenimi ukrepi oseba ni bila najdena, javnost naprošamo za informacije," pojasnjujejo na PU Kranj.