Kam je odšel Radenko iz Železnikov?

Policijska uprava Kranj sporoča, da v Železnikih od včeraj pogrešajo 61-letnega Radenka Josipovića. O pogrešanem občanu so bili škofjeloški policisti obveščeni ob 21.38, a je od doma odšel že okoli 6.30 zjutraj. Gre za osebo, potrebno pomoči in nujne zdravstvene oskrbe.

Kot so razložili, je Radenko nekoliko močnejše postave. Ima kratke temne lase in brke. Ko so ga nazadnje videli, je bil oblečen v v temnejše kratke hlače in rumeno majico. Obut je bil v natikače, na glavi ima lahko slamnik.

Ker ga Policija še ni uspela izslediti, javnost prosijo za pomoč. V primeru, da ste pogrešanega videli ali imate o njem kakršnekoli informacije, te lahko sporočite z obiskom ali klicem na najbližjo policijsko postajo ali Policijsko postajo Škofja Loka. Njihova telefonska številka je (04) 502 37 00. Policijo lahko kontaktirate tudi s klicem na interventno številko 113 oziroma na anonimni telefon 080 1200.