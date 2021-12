Kam je odšel Sani iz Žalca?

Od ponedeljka, 6. decembra 2021, je pogrešan 31-letni Sani Šabanagić iz Žalca. Pogrešani je visok okoli 180 centimetrov in je močnejše postave. Ima kratke rjave lase. Nazadnje so ga videli v ponedeljek, ko se je v službo odpeljal z osebnim vozilom Audi A6, sive barve, registrskih številk CE VL 423. Najverjetneje je oblečen v rdečo ali zeleno športno jakno, hlače neznane barve in obut v rdeče športne copate znamke Hoka, še sporočajo s Policije.