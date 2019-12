Kam je odšel Stanko?

83-letnega Stanka Božiča so nazadnje videli danes okoli 9. ure na Šentpetrski ulici 30 v Mariboru, so sporočili s PU Maribor.

Stanko je močnejše postave, visok med 170 in 175 cm, sivih kratkih las s plešo na glavi, svetle polti, ima rjave oči in okrogel obraz. Oblečen je v moder delavski kombinezon, temno modro jakno in črne delavske čevlje.

Policisti prosijo vse, ki bi pogrešano osebo opazili ali kar koli vedeli o njenem izginotju, da o tem obvestijo najbližjo policijsko postajo ali pokličejo na telefonsko številko 113 oziroma na anonimni telefon policije 080-1200.