Kam je odšla 16-letna Katarina iz Zgornje Kungote?

Je srednje postave, visoka okoli 165 cm, težka okoli 70 kilogramov, svetlejše polti. Ima rjave oči in rjave ravne dolge lase, ki segajo čez polovico hrbta. V času odhoda je bila oblečena v spodnji del trenirke bež barve, v pulover bež barve s kapuco in napisom na hrbtu (good things are going to heppend). Obute je imela bele visoke All star superge in očala črne barve.