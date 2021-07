Kam je odšla 21-letna Mihaela?

"Neznano kam je odšla Zidar Mihaela stara 21 let iz Nove Gore pri Litiji. Pogrešano so nazadnje videli 5.7. 2021 ob 9.15 uri na glavni avtobusni postaji v Mariboru," so sporočili policisti. Pogrešana je suhe postave, težka okoli 60 kg, visoka 180 cm, svetlejše polti, obraz ima okrogel, zelene oči, črne lase segajoče čez ramena. Ima posebna znamenja (tetovaža na neznani roki v obliki srčka z napisom Ema ter srčni utrip), oblečena v temno modre raztrgane jeans hlače, črno belo karirasto majico, obuta je v natikače (japonke), ima vrečko z napisom Hofer.